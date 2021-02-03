Нацпроекты

Ингушетии выделят 20 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»

0

По итогам селекторного совещания с участием руководства Минспорта России и ЦИК партии «Единая Россия» было принято решение о выделении Ингушетии дополнительных средств в размере 20 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

На эти деньги планируется закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

По окончании встречи было проведено внутреннее совещание, на котором министр спорта республики Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, обсудил с Олегом Фурсовым реализацию в регионе федерального проекта «Спорт — норма жизни» и федерального партийного проекта «Детский спорт».

В рамках «Детского спорта» будет осуществляться депутатский контроль партии «Единая Россия» построенных спортивных объектов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прививаться можно через Госуслуги
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек
В Республиканском онкологическом диспансере Ингушетии планируется провести день открытых дверей
Полпреда Ингушетии в Магаданской области наградили юбилейной медалью
Жителей Ингушетии приглашают к участию в онлайн-флешмобах, приуроченных к 77-ой годовщине депортации 1944 года
Ингушетия в числе регионов с самыми низкими показателями заболеваемости раком
В Ингушетии построят новый летний амфитеатр на 350 мест
Спортивные судьи из Ингушетии принимали участие во Всероссийском семинаре по самбо
Юный ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев стал бронзовым призером всероссийских соревнований в Красноярске
В Ингушетии пройдет серия тематических встреч «Круг адатов» с участием гостей из регионов СКФО
Ахмад Галаев из клуба «Чингиз» стал победителем первенства СКФО

Главное

Яндекс.Метрика

 