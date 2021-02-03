Ингушетии выделят 20 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»
По итогам селекторного совещания с участием руководства Минспорта России и ЦИК партии «Единая Россия» было принято решение о выделении Ингушетии дополнительных средств в размере 20 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
На эти деньги планируется закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.
По окончании встречи было проведено внутреннее совещание, на котором министр спорта республики Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, обсудил с Олегом Фурсовым реализацию в регионе федерального проекта «Спорт — норма жизни» и федерального партийного проекта «Детский спорт».
В рамках «Детского спорта» будет осуществляться депутатский контроль партии «Единая Россия» построенных спортивных объектов.