Правительство

Ингушетии выделено более 504 млн рублей «на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов»

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Правительство России выделило Ингушетии из резервного фонда более 504 млн рублей в качестве дотации на обеспечение сбалансированности регионального бюджета, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

«Выделить Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 504 775 800 тыс. рублей на предоставление бюджету Республики Ингушетия дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ», — говорится в документе, сообщает ТАСС.

Уточняется, что средства выделяются в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей субъектов РФ и местных бюджетов» государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Согласно распоряжению, Минфин России должен будет представить доклад о целевом и эффективном использовании предоставленных средств до 1 февраля 2021 года.

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