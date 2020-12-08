Бюджет

Ингушетии выделено более 400 млн руб. на поддержание стабильности регионального бюджета

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Михаил Мишустин

Российские регионы получат дополнительные средства на поддержание стабильности бюджетных систем. Ингушетии выделено 423142, 9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба правительства страны.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, на этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну.

Как отметил на заседании правительства Мишустин, средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.

С учетом принятого решения объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей. Предусмотреть такую помощь ранее поручил Президент России Владимир Путин. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе.

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