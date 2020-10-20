Ингушетии выделено 460 млн руб. для комплексного развития отдаленных сел

«Из федерального бюджета регион получил — 437,3 млн рублей, по линии Минсельхоза России — 351,3 млн руб., через Росавтодор 85,9 млн руб.», — сказал Илезов на совещании с участием первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова в Магасе.

Он уточнил, что эти средства предусмотрены для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях (275,9 млн руб.), благоустройства сельских территорий (48,3 млн руб.), для улучшения жилищных условий граждан на сельских территориях (45,6 млн руб.)

Кроме того, средства пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов (90,2 млн руб.).

По его данным, кассовое освоение на 19 октября 2020 года от общего лимита составляет 241,5 млн руб. или 52,5%.

При этом вице-премьер отметил, что всего в рамках мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в республике строится 84 объекта.

В настоящее время завершено строительство 53 объектов, на 14 объектах выполнено не менее 60% работ, на 17 работы выполнены до 50-55% и приобретено два автобуса для социальных учреждений. Особого контроля требуют капремонт здания школы № 10 и строительство детского сада на 120 мест в населенном пункте Вежарий, возведение дома культуры в горном селе Ляжги.

Илезов отметил, что строительно-монтажные работы на всех объекта ведутся в усиленном режиме. Увеличено количество рабочих на стройплощадках. Усилен контроль за ходом строительства со стороны заказчиков объектов и правительства республики.

До конца текущего месяца планируется выйти на уровень кассового исполнения до 80%. До конца ноября месяца предполагается завершить работы на всех объектах и обеспечить 100% кассовое исполнение, кроме детского сада в селе Вежарий и ДК в Ляжги.

Возведение этих объектов окончат до 15 декабря.

На 2021 год в Минсельхоз России направлена заявка по проекту «Комплексное развитие сельского поселения Али-Юрт» на общую стоимость 703,5 млн руб. (строительство школы на 704 учащихся, детсада на 220 мест и сетей водоснабжения).

В рамках участия в госпрограмме в республике планируется реализация проектов по комплексному развитию еще 32 сельских поселений, в том числе в 2022 году комплексное развитие сельских поселений Чемульга, Мужичи, Новый Редант, Берд-Юрт, Инарки, Экажево.

Сейчас идет разработка проектной документации.

Зампред ингушского правительства попросил Хатуова оказать поддержку республике в реализации упомянутых проектов.