Ингушетии выделено 423 млн рублей на погашение задолженности по социальным выплатам

Средства в размере 423,1 млн рублей уже поступили в региональное министерство финансов. Они имеют целевое назначение и будут направлены на погашение долга за 2019 год по детским пособиям, компенсационным выплатам на оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарственному обеспечению.

«Мы с Минфином России пришли к договоренности, что в первую очередь будем закрывать социальные вопросы и долги перед жителями республики. Решение данного вопроса — это приоритетное направление работы», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.