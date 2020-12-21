Ингушетии выделено 423 млн рублей на погашение задолженности по социальным выплатам
В результате проведенной на федеральном уровне руководством Ингушетии работы региону оказана финансовая поддержка на оплату просроченной кредиторской задолженности бюджета по социально значимым обязательствам, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Средства в размере 423,1 млн рублей уже поступили в региональное министерство финансов. Они имеют целевое назначение и будут направлены на погашение долга за 2019 год по детским пособиям, компенсационным выплатам на оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарственному обеспечению.
«Мы с Минфином России пришли к договоренности, что в первую очередь будем закрывать социальные вопросы и долги перед жителями республики. Решение данного вопроса — это приоритетное направление работы», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.