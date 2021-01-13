Строительство

Ингушетии в текущем году будут выделены средства на строительство сейсмоустойчивых объектов

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В 2021 году на реализацию мероприятия «Сейсмика» предусмотрены субсидии из федерального бюджета в размере 3,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства России.

Их направят в шесть субъектов России, в том числе — Ингушетии, на строительство 28 объектов: 16 образовательных учреждений, семь жилых домов, четыре детских сада и одно учреждение здравоохранения.

Отмечается, что накануне были подведены итоги реализации мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» за 2020 год.

В девяти наиболее сейсмоопасных регионах страны находились в стройке 25 образовательных учреждений, девять детских садов, четыре учреждения здравоохранения и девять жилых домов. На указанные цели из федерального бюджета направлено четыре миллиарда рублей. Кассовое исполнение по мероприятию за прошлый год составило 100%.

В 2020 году велись работы в Ингушетии, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, Кемеровской области, Адыгее, Алтае, Дагестане, Северной Осетии и Чечне.

В частности, в Ингушетии завершено строительство четырех объектов. Два детских сада на 220 мест каждый построены в сельских поселениях Средние Ачалуки и Троицкое. Завершена реконструкция средней общеобразовательной школы в сельском поселении Сурхахи, а также построена врачебная амбулатория со стационаром в сельском поселении Троицкое.

Мероприятие «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» (мероприятие «Сейсмика») направлено на усиление существующих объектов либо строительство новых сейсмостойких объектов в наиболее сейсмоопасных регионах страны.

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