Госнаграды

Ингушетии переданы дубликаты наград советского периода

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В Ингушетию вернулись ордена Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов и Трудового Красного Знамени, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Высшими государственными наградами СССР за большие трудовые заслуги перед обществом и страной, а также успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства, Чечено-Ингушская АССР была награждена с 1965 по 1982 годы.

Нумизматические памятники хранились в Чечено-Ингушском республиканском краеведческом музее. В период распада автономной республики в связи с военными действиями, происходившими в начале 90-х годов, указанные четыре ордена были безвозвратно утрачены, говорится в релизе.

По обращению региональных властей и при содействии федерального центра Московский монетный двор изготовил дубликаты высших орденов для передачи в республики, жители которых были ими награждены. Комплект артефактов уже прибыл Ингушетию, они будут храниться в зале Славы ингушского народа в Администрации Главы и правительства республики в Магасе.

«Эти награды имеют важнейшее значение для формирования общероссийской идентичности жителей Ингушетии, культурную ценность для исторического наследия региона советского и постсоветского времени», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

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