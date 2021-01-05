Ингушетии переданы дубликаты наград советского периода

Высшими государственными наградами СССР за большие трудовые заслуги перед обществом и страной, а также успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства, Чечено-Ингушская АССР была награждена с 1965 по 1982 годы.

Нумизматические памятники хранились в Чечено-Ингушском республиканском краеведческом музее. В период распада автономной республики в связи с военными действиями, происходившими в начале 90-х годов, указанные четыре ордена были безвозвратно утрачены, говорится в релизе.

По обращению региональных властей и при содействии федерального центра Московский монетный двор изготовил дубликаты высших орденов для передачи в республики, жители которых были ими награждены. Комплект артефактов уже прибыл Ингушетию, они будут храниться в зале Славы ингушского народа в Администрации Главы и правительства республики в Магасе.

«Эти награды имеют важнейшее значение для формирования общероссийской идентичности жителей Ингушетии, культурную ценность для исторического наследия региона советского и постсоветского времени», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.