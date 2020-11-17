Выплаты

Ингушетии дополнительно будет выделено более 500 млн рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

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Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ингушетия получит 572 млн рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале государственных услуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

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