Ингушетии дополнительно будет выделено более 500 млн рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Ингушетия получит 572 млн рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале государственных услуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.