Ингушетии будут выделены средства в рамках программы по развитию жилищного строительства

Финансирование получат семь субъектов. Это — Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Волгоградская, Липецкая, Самарская и Свердловская области, сообщает пресс-служба правительства России.

Деньги пойдут на прокладку инженерный сетей, строительство дорог, детских садов и школ. Все это необходимо для комфортной жизни граждан, купивших или получивших квартиры в новых домах.

Отмечается, что правительство не первый раз помогает регионам в обустройстве инфраструктуры. В июле 2020 года на эти цели было выделено более 6 млрд рублей. Тогда финансирование получили 20 субъектов.

Средства выделяются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».