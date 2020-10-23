Ингушетии будут выделены средства в рамках программы по развитию жилищного строительства
Правительство России поможет регионам ускорить строительство жилья. На обустройство необходимой для этого инфраструктуры решено направить более 902 млн рублей. Проект распоряжения рассмотрен на заседании кабинета министров 22 октября.
Финансирование получат семь субъектов. Это — Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Волгоградская, Липецкая, Самарская и Свердловская области, сообщает пресс-служба правительства России.
Деньги пойдут на прокладку инженерный сетей, строительство дорог, детских садов и школ. Все это необходимо для комфортной жизни граждан, купивших или получивших квартиры в новых домах.
Отмечается, что правительство не первый раз помогает регионам в обустройстве инфраструктуры. В июле 2020 года на эти цели было выделено более 6 млрд рублей. Тогда финансирование получили 20 субъектов.
Средства выделяются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».