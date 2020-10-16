Ингушетии будут выделены средства из федерального бюджета для создания в школах новых мест

«Мы рассчитали потребность в дополнительных местах во всех общеобразовательных организациях. Учитывали демографическую ситуацию в каждом регионе. И сегодня направим средства на создание новых мест в школах тем субъектам Российской Федерации, где этот вопрос стоит особенно остро. Это Бурятия, Дагестан и Чечня — там дети до сих пор учатся в три смены, а также Ингушетия, где третья смена уже ликвидирована, но потребность в дополнительных местах довольно высока», — сказал Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

По его словам, за счет перераспределения бюджетных ассигнований «эти регионы дополнительно до конца следующего года в общей сложности получат почти 12 млрд рублей».