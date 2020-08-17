Ингушэнерго могут привлечь к ответственности за игнорирование техбезопасности в горном районе

«Так, вопреки требованиям приказа Минэнерго в комплектной трансформаторной подстанции (КТП 1-18) нет защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений (вентильных разрядников или ограничителей перенапряжений), не убрана древесно-кустарная растительность, оборудование не очищается от пыли и грязи, отсутствуют диспетчерские наименования, надписи, указывающие назначение присоединения, предупреждающие плакаты и знаки», — говорится в сообщении.

Аналогичные нарушения имелись и на других объектах РЭС, добавили в пресс-службе.

По результатам проверки, в адрес ПАО «Россетти Северного Кавказа»-«Ингушэнерго» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на стадии рассмотрения.