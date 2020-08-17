Энергоснабжение

Ингушэнерго могут привлечь к ответственности за игнорирование техбезопасности в горном районе

0

Прокуратурой Ингушетии проведена проверка в Джейрахском РЭС на предмет исполнения законодательства об электроэнергетике и промышленной безопасности, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Так, вопреки требованиям приказа Минэнерго в комплектной трансформаторной подстанции (КТП 1-18) нет защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений (вентильных разрядников или ограничителей перенапряжений), не убрана древесно-кустарная растительность, оборудование не очищается от пыли и грязи, отсутствуют диспетчерские наименования, надписи, указывающие назначение присоединения, предупреждающие плакаты и знаки», — говорится в сообщении.

Аналогичные нарушения имелись и на других объектах РЭС, добавили в пресс-службе.

По результатам проверки, в адрес ПАО «Россетти Северного Кавказа»-«Ингушэнерго» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на стадии рассмотрения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками
В сельском поселении Кантышево Ингушетии к началу учебного года откроется новая школа на 540 мест
В Ингушетии на 20 депутатских мандатов горсовета Сунжи претендуют 50 кандидатов
В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев отличился голом в матче «Рубина» с «ЦСКА»
Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
В Ингушетии в рамках «Ночи кино» на территории Мемориала памяти и славы пройдет квест «История в кадрах»
Мошенники украли с банковской карты жителя Ингушетии более 15 тыс. рублей
Число заразившихся Covid-19 в Ингушетии превысило 4,2 тыс. человек
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурс творческих работ «РГО: вместе 175 лет»

Главное

Яндекс.Метрика

 