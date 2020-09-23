ИнгНИИ издал сборник по материалам конференции «Вторая мировая война 1939-1945 годов в исторических судьбах народов России и Кавказа»

В сборник входят статьи и тезисы докладов российских ученых, научных сотрудников, студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей высших учебных заведений из разных регионов России и ближнего зарубежья.

Несколько авторов пишут о героизме участников Великой Отечественной войны, рассказывая о своих родных людях. Среди прочих здесь представлена история отважного контрразведчика Мухарбека Газиевича Арсамакова, оперуполномоченного управления «Смерш», вначале на Брянском фронте, затем на 2-ом Прибалтийском фронте, исследованная Т. У. Яндиевой.

О представителях научно-технической интеллигенции Чечено-Ингушетии, которые с самого начала войны, невзирая на бронь, добровольно вступили на боевой путь, пишет Р. М. Исаева.

Трагедии депортированных народов посвящены исследования И. К. Агасиева, который рассматривает процесс вынужденного переселения немецкого населения из Европейской части СССР и Кавказа, начавшийся в 1935 году. Л. Я. Арапханова, М. Б. Долгиева и Т. У. Яндиева подрбно изложили тяжелую судьбу кадрового работника госрезерва при СНК СССР Х. А. Ториева.

Огромным количеством фактического материала насыщена статья В.-Г. Х. Танкиева, посвященная деятельности партизан и подпольщиков при освобождении Левобережной Украины в 1942-1943 годах.

Несомненно, привлечёт внимание статья Х. М. Акиевой, повествующая о малоизученной деятельности скульптора Руслана Мамилова, отразившего в своем творчестве историю борьбы народов Северного Кавказа и всей России с немецко-фашистской армией.

Молодое поколение не остается равнодушным к мужеству и подвигам советских солдат. Об этом свидетельствуют статьи аспирантов, магистрантов и студентов, опубликованные в сборнике.

Прочитав эту книгу, читатели, особенно молодежь, расширят свой исторический кругозор, проникнутся величием подвига, совершенного их отцами и дедами на фронте и в тылу, подвига, обеспечившего дальнейшее поступательное развитие всех народов, населяющих нашу Родину.