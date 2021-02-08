ИнгГУ принимает заявки на участие в научной конференции «Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа»

Мероприятие пройдет в очно-заочной форме.

Основные проблемы, выносимые на обсуждение: политические и социально-экономические проблемы Кавказского макрорегиона; гуманистические идеи и ценности в традициях, фольклоре и литературе кавказских народов, модернизация и этнокультурное возрождение; традиционная культура, языки и ценности кавказских народов в условиях глобализации; проблемы межнациональных и межгосударственных отношений в регионе на современном этапе; история Кавказа, место и учет интересов кавказских народов в геостратегии и национальной политике региональных государств и международных организаций, перспективы и альтернативы развития региона.

Заявки на участие в конференции (до 1 марта) и тексты докладов (до 15 марта) принимаются в электронном виде отдельными файлами по электронному адресу: isi-inggu@yandex. ru.

В связи с санитарными ограничениями по количеству участников мероприятия оргкомитет пришлет специальные приглашения авторам, чьи доклады пройдут конкурсный отбор, для очного участия.