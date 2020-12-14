Инфекционное отделение на 60 мест построят в Ингушетии в 2021 году

«Данное решении было принято с целью развития системы здравоохранения и решения проблем жителей республики, болеющих инфекционными заболеваниями, в качественном и полноценном лечении с учетом возможностей диагностики заболевания, а также стационарного лечения. Объект включен в госпрограмму «Развитие здравоохранения». Строительство данного объекта рассчитано на два года. Общая контрактная стоимость с учетом софинансирования из местного бюджета составляет более 379 млн руб.», — сказал собеседник газеты.

По его словам, проект медучреждения выполнен ООО «Европроекстрой» в соответствии с заданием на проектирование, утвержденного заказчиком.

«На первом этаже отделения запроектированы комната охраны, процедурная, кабинет врача, сестринская, боксы для больных инфекционными заболеваниями, смотровая, санпропускник для пациентов. Второй этаж занимают кабинет врача, кабинеты медицинского персонала среднего и младшего уровней, кабинет функциональной диагностики, кабинет эндоскопии, кабинет сестры-хозяйки, лучевой диагностики, процедурные. На третьем этаже будет располагаться бактериологическая лаборатория и кабинеты медперсонала. Проектом также предусмотрены пассажирские лифты», — добавили в Минстрое.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в рамках вышеуказанной программы в республику поступило новое оборудование для медицинских организаций. Всю приобретенную технику распределили по медучреждениям Сунженского, Назрановского, Малгобекского и Джейрахского районов республики.

Среди оборудования свыше 1200 принтеров, 60 планшетов для скорой помощи.