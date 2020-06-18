Индекс промышленного производства в Ингушетии за пять месяцев текущего года вырос почти на 12%
Индекс промышленного производства в январе-мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 111.8%, сообщает Северо-Кавказстат.
По видам экономической деятельности индекс составил: добыча полезных ископаемых — 87.5%, обрабатывающие производства — 89.8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 154.3%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 96%.
Среди обрабатывающих производств увеличение уровня января-мая 2020 года наблюдалось в производстве пищевых продуктов (индекс производства — 99.7%), одежды (100%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (85%), говорится в релизе.