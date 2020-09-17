Индекс промышленного производства в Ингушетии за 8 месяцев текущего года вырос на 15,5%

По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» — 90.2%, «Обрабатывающие производства» — 83.9%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 144,0%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 99,2%.

Среди обрабатывающих производств увеличение уровня января-августа 2020 года наблюдалось в производстве пищевых продуктов (индекс производства — 65,0%), одежды (66,1%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (121,4%), говорится в релизе.