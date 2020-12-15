Индекс промпроизводства в Ингушетии за 11 месяцев текущего года вырос на 2%

По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» — 92,5%, «Обрабатывающие производства» — 95,3%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 108,6%, «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 102,5%.

Среди обрабатывающих производств увеличение уровня января-ноября 2020 года наблюдалось в производстве пищевых продуктов (индекс производства — 88,1%), одежды (69,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (103,1), говорится в релизе.