Производство

Индекс промпроизводства в Ингушетии за 11 месяцев текущего года вырос на 2%

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Индекс промышленного производства в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 составил 102,1%, сообщает Северо-Кавказстат.

По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» — 92,5%, «Обрабатывающие производства» — 95,3%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 108,6%, «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 102,5%.

Среди обрабатывающих производств увеличение уровня января-ноября 2020 года наблюдалось в производстве пищевых продуктов (индекс производства — 88,1%), одежды (69,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (103,1), говорится в релизе.

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