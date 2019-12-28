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Инцидент в поселке Карца урегулирован на месте — Миннац Ингушетии

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Конфликт в поселке Карца города Владикавказа между молодыми людьми ингушской и осетинской национальности, по предварительной информации, произошел на бытовой почве.

Об этом «Ингушетии» сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

«Сразу же были подключены органы правопорядка, духовные лица, общественники поселка Карца. Данный инцидент был урегулирован на месте. Задержанных и пострадавших в конфликте нет», — сказал сотрудник Миннаца.

По его словам, сотрудниками министерства совместно с представителями органов исполнительной власти Северной Осетии были приложены все усилия для урегулирования конфликта.

Ранее в социальных сетях появилась информация о драке между молодыми людьми ингушской и осетинской национальности в поселке Карца города Владикавказа.

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