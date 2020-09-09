Инцидент с гибелью трех рабочих из-за хлопка газа расследуют в Ингушетии

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Возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа в цехе по производству пенобетонных блоков в Назрановском районе, в результате которого три человека погибли, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«Установлено, что 8 сентября примерно в 18 часов на территории цеха по производству пенобетонных блоков в районе новостроек сельского поселения Экажево в результате утечки бытового газа из производственной печи произошло возгорание и хлопок», — сказал представитель ведомства.

По его данным, находившиеся там трое работников получили телесные повреждения, от которых скончались на месте.

Уголовное дело завели по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

По данным источника в экстренных службах региона, все трое погибших — рабочие завода, принадлежащего крупному предпринимателю, подрядчику.

По предварительным данным, взорвалась сушилка пеплоблоков от накопления бытового газа. Появившаяся информация о том, что под завалами могут находиться еще люди, не подтвердилась. По факту гибели рабочих ингушская прокуратура начала проверку.

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