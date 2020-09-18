Инцидент с гибелью мужчины в горах расследуют в Ингушетии

«По данным следствия, 17 сентября около 16:30 в селе Ляжги в низменности обрыва, в устье ручья обнаружено тело 47-летнего жителя республики с повреждениями в области головы, предположительно, полученными в результате падения», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данному эпизоду следователи проводят доследственную проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», тело пропавшего мужчины без признаков жизни обнаружено в высокогорном селе Ляжги через полчаса после поступления сообщения в дежурную смену. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения вытащили погибшего из глубокого обрыва.

Его личность установлена. Это житель Малгобекского района. По предварительной информации, в ущелье он поднялся к водопаду ступенчатой формы, чтоб искупаться. Потеряв равновесие, мужчина не удержался, поскользнулся и упал с высоты в водопад и скончался на месте.

Мужчина приехали в горный район для посещения фамильных башенных комплексов и участия в ежегодном сходе тейпа.