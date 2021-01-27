Имран Дзангиев стал призером Всероссийского турнира по классической борьбе

Как стало известно нашей газете, Имран Дзангиев выступал в весовой категории до 32 кг среди юношей 2006-2007 годов рождения. На пути к медали он успешно справился со всеми своими соперниками, уступив лишь в финальной схватке победителю соревнований.

Отметим, что Всероссийский турнир-мемориал Ивана Нестерова проходил в Кулебаках с 22 по 23 января. В состязаниях приняли участие около 250 спортсменов из Московской, Оренбургской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Республики Марий Эл, Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Мордовии и др.