Единоборства

Имран Дзангиев стал призером Всероссийского турнира по классической борьбе

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Юный борец греко-римского стиля Имран Дзангиев стал серебряным призером проходившего накануне в Нижегородской области XIII Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти тренера-преподавателя Ивана Нестерова. Об этом «Ингушетии» сообщили в группе поддержки спортсмена.

Как стало известно нашей газете, Имран Дзангиев выступал в весовой категории до 32 кг среди юношей 2006-2007 годов рождения. На пути к медали он успешно справился со всеми своими соперниками, уступив лишь в финальной схватке победителю соревнований.

Отметим, что Всероссийский турнир-мемориал Ивана Нестерова проходил в Кулебаках с 22 по 23 января. В состязаниях приняли участие около 250 спортсменов из Московской, Оренбургской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Республики Марий Эл, Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Мордовии и др.

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