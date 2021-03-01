Борьба

Имран Дзангиев одержал победу в соревнованиях по классической борьбе в Новороссийске

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По информации собеседника нашего издания, юный чемпион выступал в весовой категории до 32 кг. На пути к высшей ступени пьедестала почета он успешно справился со всеми своими соперниками.

Юный борец классического стиля из Ингушетии Имран Дзангиев стал победителем городских соревнований по греко-римской борьбе муниципального образования г. Новороссийск в рамках «Всероссийской патриотической акции «Бескозырка»». Об этом нашей газете сообщили в группе поддержки спортсмена.

Отметим, что турнир по греко-римской борьбе проходил в Новороссийске 28 февраля и собрал спортсменов из Краснодарского края и других регионов нашей страны.

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