Имран Дзангиев одержал победу в соревнованиях по классической борьбе в Новороссийске

Юный борец классического стиля из Ингушетии Имран Дзангиев стал победителем городских соревнований по греко-римской борьбе муниципального образования г. Новороссийск в рамках «Всероссийской патриотической акции «Бескозырка»». Об этом нашей газете сообщили в группе поддержки спортсмена.

Отметим, что турнир по греко-римской борьбе проходил в Новороссийске 28 февраля и собрал спортсменов из Краснодарского края и других регионов нашей страны.