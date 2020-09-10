Именитый российский учёный выступит с докладом в Республиканском онкологическом диспансере в сельском поселении Плиево

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Евгений Наумович Имянитов

В Республиканском онкологическом диспансере стартует конференция на тему «Генетика и лечение онкологических заболеваний. Просто о сложном».

С докладом выступит доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий научным отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Евгений Наумович Имянитов.

Со вступительным словом выступит главный врач ГБУ «Республиканский онкологический диспансер имени Г. М. Ведзижева» Идрис Мухарбекович Хабриев.

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