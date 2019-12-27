Именитые ингушские дзюдоисты сборной России провели мастер-класс в Назрани

Спортивный праздник от триумфаторов самых представительных турниров, в том числе Олимпийских игр, состоялся во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева. Поучаствовать в мероприятии собрались начинающие дзюдоисты из спортивных школ дзюдо Назрани и Назрановского района.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, в мастер-классе принимали участие Хасан и Хусен Халмурзиевы, Муса Могушков, Зелимхан Оздоев, Исмаил Часыгов, Исмаил Хамхоев, Алихан Цечоев, Имранбек Габасов, Джафар Костоев и Асхаб Костоев.

Мероприятие началось с общей разминки. После именитые гости продемонстрировали некоторые технические приемы, а в завершение провели небольшие спарринги. Они объясняли и показывали, как правильно начинать поединок, атаковать, проводить те или иные приемы, чтобы одержать победу. По завершении двухчасового мастер-класса именитые ингушские дзюдоисты напутствовали будущих мастеров дзюдо, пожелав им бодрости духа в жизни и спортивных побед.