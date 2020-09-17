Именитые ингушские борцы классического стиля готовы пройти отобор на Кубок России

Как сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, турнир пройдет с 9 по 11 октября в Уфе. В соревнованиях примут участие около 300 борцов.

«Рады, что нас ждет такой турнир, готовимся к нему, сейчас команда находится на сборе в Кабардино-Балкарии, — сказал Когуашвили. — Думаю, что окончательный состав участников турнира будет определен к концу сбора, который завершится 27-28 сентября».

Кубок России станет первым стартом по греко-римской борьбе после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Почти семь месяцев у борцов не было соревнований. Знаковость Кубка России в Уфе переоценить сложно.

Именитые ингушские классики с нетерпением ждут возможности выйти на ковёр и проявить себя. Турнир в Уфе станет важным этапом подготовки к чемпионату мира, который планируется в декабре в Сербии.