Антитеррор

Имамы мечетей Джейрахского района Ингушетии провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

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В школе сельского поселения Джейрах состоялась информационно-разъяснительная беседа со школьниками по профилактике терроризма и экстремизма.

Беседу об общественной опасности идеологии терроризма провели имамы мечетей Джейрахского района.

Как особо подчеркнули ораторы, терроризм — одно из самых опасных явлений современности, способное расшатать даже самое стабильное и благополучное общество. Учитывая, что на ложные призывы отзывается в основном молодежь, важность подрастающего поколения в минимизировании и уничтожении очагов возникновения экстремизма и терроризма очевидна.

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