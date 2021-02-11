Имамы мечетей Джейрахского района Ингушетии провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

Беседу об общественной опасности идеологии терроризма провели имамы мечетей Джейрахского района.

Как особо подчеркнули ораторы, терроризм — одно из самых опасных явлений современности, способное расшатать даже самое стабильное и благополучное общество. Учитывая, что на ложные призывы отзывается в основном молодежь, важность подрастающего поколения в минимизировании и уничтожении очагов возникновения экстремизма и терроризма очевидна.