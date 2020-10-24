Имам Малгобека на своей машине отвез в больницу одну из пострадавших в ДТП

«По предварительной информации, на развилке при въезде в Малгобек водитель BMW не справился с управлением, в результате допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе сам водитель иномарки, одну из пострадавших на своем автомобиле в больницу доставил имам мечети Малгобека, у нее диагностирован перелом локтевого сустава», — сказал представитель службы газете «Ингушетия».

По его данным, на место происшествия выезжали сотрудники поисково-спасательного отрада «Тарко». Причины автомобильной аварии устанавливаются.