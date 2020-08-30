Коронавирус

Имам центральной мечети Назрани попал в больницу с коронавирусом

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Хизир Цолоев

У известного богослова, имама центральной мечети Назрани Хизира-хаджи Цолоева выявлен коронавирус, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«У 57-летнего имама центральной мечети Цолоева обнаружено заражение. Тест на коронавирус оказался положительным. Богослов находится в Ингушской республиканской клинической больнице в Назрани», — отметил источник.

Как сообщил собеседник издания, известному религиозному деятелю оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В субботу в соцсетях распространилась информация о госпитализации богослова в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Цолоев на протяжении почти 30 лет возглавляет главный исламский храм в регионе, занимается проповеднической, примирительной и благотворительной деятельностью, руководит коллективными молитвами в мечети с участием нескольких тысяч прихожан.

По данным республиканского оперативного штаба, по состоянию на 29 августа в регионе всего проведено 62 387 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. 4338 впервые установленных диагнозов COVID-2019. Всего жертвами коронавируса стали 76 пациентов. Выздоровевших всего — 3 887 человек.

Напомним, в апреле текущего года от коронавируса скончался 65-летний муфтий Ингушетии, имам мечети Гамурзиевского административного округа Назрани Абдурахман Мартазанов. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией.

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