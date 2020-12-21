Единоборства

Илез Хашагульгов завоевал три медали на международном турнире по джиу-джитсу в Москве

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На Международном турнире по бразильскому джиу-джитсу Abu Dhabi AJP Tour Russia National PRO — Gi & No Gi пьедестал почета в абсолютной весовой категории в дисциплине No Gi возглавил ингушский борец Илез Хашагульгов.

В турнире в Москве приняли участие более 400 человек из различных уголков планеты. Ингушский спортсмен достойно представил свой регион. Хашагульгов провел семь схваток, две из которых завершил досрочно.

Ингушский борец выступал среди спортсменов пурпурных поясов. В дисциплине «борьба в кимоно» в весовой категории до 77 кг ингушский спортсмен занял второе место.
Медаль бронзового достоинства Илез завоевал в дисциплине No Gi «без кимоно».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в копилке спортсмена — неоднократные победы во всероссийских и международных турнирах, он является обладателем пурпурного пояса, домой всегда приезжает с высоким результатом.

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