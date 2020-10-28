Грэпплинг

Илез Хашагульгов стал вторым на Всероссийском турнире по грэпплингу «Пять звёзд»

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Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал серебряную медаль на Всероссийском турнире «Пять звезд» по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, который проходил в городе Шали Чеченской Республики.

Хашагульгов провел четыре схватки, в трех выиграл и уступил в финале, став, таким образом, вторым в весовой категории до 77 кг. Турнир «Пять звезд» является одним из самых ожидаемых спортивных событий в сообществе борцов в дисциплине грэпплинг.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, на этот турнир допускаются всего лишь пять участников со всей страны в каждой весовой категории.

Ингушского спортсмена Илеза Хашагульгова по праву можно назвать профессиональным спортсменом в данной спортивной дисциплине, так как он получил право принимать участие в самом престижном турнире в России по грэпплингу.

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