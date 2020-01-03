Илез Хашагульгов получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу

Ингушский джитсер Илез Хашагульгов удостоился пурпурного пояса (purple belt) от своего тренера Арби Мурадова — обладателя черного пояса второй дан по BJJ, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

В джиу-джитсу пурпурный пояс является серединой в системе рангов. Символизирует обретение человеком терпения и сильного внутреннего стержня. Боец на этом этапе доводит до максимальных высот свои навыки, полностью устраняет ошибки. Возникает необходимость окончательно определиться со своим стилем борьбы. При желании уже можно начинать обучать первых учеников.