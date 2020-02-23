«Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто не вернулся с войны, с боевого задания, с ночного дежурства. Тем, кому мы обязаны каждым мирным днем, которым живем. Нашим отцам и дедам, мужественно отстаивавшим свободу и независимость страны в тяжелые военные годы, в то время, когда их родных выселяли в Среднюю Азию. Братьям и сыновьям, погибшим при исполнении своего служебного долга. Предкам, покрывшим воинской славой Родину в более ранние годы», — отметил Калиматов.

По его словам, «их память не будет предана, подвиг никогда не обесценится и не будет забыт».

«Я, как и весь ингушский народ, горжусь и Героями современности. Ваша беззаветная преданность Отчизне — пример всем нам. Выражаю огромную благодарность ребятам, которые и сегодня служат в рядах Вооруженных сил Российской Федерации — их более 650. В военных вузах страны учатся 126 ингушей,⠀8 человек в⠀Росгвардии, 33 —⠀в вузах МВД и 3 — в МЧС. 48 ингушей имеют офицерский чин», — написал Глава республики.⠀

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Калиматов подчеркнул, что «все они показывают образцы служения Родине. С честью охраняют рубежи России, достойно решают поставленные задачи и за ее пределами».