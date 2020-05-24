«Один из самых значимых религиозных праздников в исламе напрямую связан с идеями духовного совершенствования и гуманизма. Он служит символом укрепления веры, олицетворяет милосердие и стремление оказать помощь тому, кто в ней особенно нуждается», — отметил Чайка в своем обращении.

По его словам, на Северном Кавказе, где чтят обычаи и традиции предков, всегда встречали этот день с особой радостью и большими компаниями — с друзьями, знакомыми и соседями. Но в это непростое время, когда угроза пандемии еще не миновала, священнослужители во всех регионах призвали мусульман отказаться от коллективных молитв, оставаться дома.

«Сегодня верующие, вознося свои молитвы в кругу родных и близких, будут просить Всевышнего о добром здравии людей, о скором избавлении от любых напастей и горестей. Пусть окончание священного месяца Рамадан подарит чувство светлой надежды», — подчеркнул полпред.

Он пожелал мусульманам, всем жителям Северного Кавказа здоровья и благополучия, согласия и стабильности, добра и мира.