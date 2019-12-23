Вольная борьба

Ибрагим Баркинхоев — победитель международного турнира по вольной борьбе

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Воспитанник спортивного клуба «Чингиз» Ибрагим Баркинхоев одержал уверенную победу на международном турнире по вольной борьбе «Дружба народов Кавказа».

Юный спортсмен выступал в категории до 48 кг и на пути к высшей ступени пьедестала почета успешно справился со всеми своими соперниками, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.

Как стало известно нашей газете, в заключительный день турнира бронзовым призером состязаний стал еще один представитель республики — Расул Оздоев, выступавший в весе до 62 кг.

Отметим, что международный сансеевский турнир по вольной борьбе «Дружба народов Кавказа» завершился в воскресенье в Ессентуках. На протяжении трех дней за награды престижных соревнований боролись 734 юноши и девушки 2003-2004, 200-2006 и 2007- 2008 годов рождения.

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