Юный спортсмен выступал в категории до 48 кг и на пути к высшей ступени пьедестала почета успешно справился со всеми своими соперниками, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.

Как стало известно нашей газете, в заключительный день турнира бронзовым призером состязаний стал еще один представитель республики — Расул Оздоев, выступавший в весе до 62 кг.

Отметим, что международный сансеевский турнир по вольной борьбе «Дружба народов Кавказа» завершился в воскресенье в Ессентуках. На протяжении трех дней за награды престижных соревнований боролись 734 юноши и девушки 2003-2004, 200-2006 и 2007- 2008 годов рождения.