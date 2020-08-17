И снова Машук: «Ростелеком» ― цифровой партнер молодежного форума «Машук-2020»

«С активным ростом технологий во время карантина люди приобрели одно из важных преимуществ цифрового мира ― равные возможности для работы, получения медицинских, электронных, а главное, образовательных услуг, что сегодняшний молодежный форум в режиме онлайн и доказал», ― поделился Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком».

«В этом году «Ростелеком» впервые выделит денежные гранты на реализацию проектов участников, которые пройдут специальный отбор. По итогам трех смен форума будут отобраны лучшие на наш взгляд проекты и получат дополнительную финансовую поддержку от компании», ― прокомментировал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Национальный цифровой провайдер также предоставил всем машуковцам бесплатный доступ к видеосервису WINK для просмотра фильмов из отечественной подборки, по которым они смогут написать отзывы и получить поощрительные призы от компании.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» более десяти лет проходит в городе-курорте Пятигорске. Проект направлен на выявление и обучение лучших представителей молодежи субъектов Северо-Кавказского федерального округа, интересующихся политикой, экономикой, наукой и инновациями, общественными кампаниями и массовыми акциями, гражданскими инициативами, искусством и творчеством. В 2020 году впервые мероприятие пройдет в три онлайн-смены.