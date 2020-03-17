Бокс

Хусейн Бузуртанов: «Я был уверен в победе Али Измайлова»

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Менеджер Али Измайлова Хусейн Бузуртанов ничуть не сомневался в том, что в поединке с Сергеем Екимовым успех будет на стороне ингушского боксера. Об этом он заявил накануне во время пресс-конференции в пресс-центре республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия».

«Я прекрасно понимал, что поединок будет сложным. Екимов очень опытный боксер, но, зная, какая подготовительная работа предшествовала этому бою, я был уверен в том, что Али выиграет», — заявил Бузуртанов. «Все прошло по запланированному сценарию», — подчеркнул он.

Слова менеджера подтвердил и сам Али Измайлов. Отвечая на вопрос корреспондента нашей газеты, насколько рискованно было для него встречаться со столь опытным соперником, как Сергей Екимов, ингушский боксер ответил, что качественная подготовка к бою дала его команде уверенность в положительном результате.

«Мы прошли отличный сбор, у меня были хорошие спарринг-партнеры, не менее опытные, чем сам Екимов. После такой подготовки мы были абсолютно уверены, что сможем конкурировать с таким непростым соперником», — подчеркнул Измайлов.

Отметим, что накануне в пресс-центре газеты «Ингушетия» состоялась пресс-конференция с участием боксеров-профессионалов Али Измайлова, Альберта Хамхоева и Исмаила Илиева, а также их менеджера Хусейна Бузуртанова. Больше часа гости редакции отвечали на вопросы региональных журналистов. Подробности читайте в материалах «Ингушетии».

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