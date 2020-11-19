Хусену Халмурзиеву присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России»

Министерство спорта РФ опубликовало приказ № 123 нг от 12 ноября 2020 г. «О присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» за подписью министра спорта Олега Матыцина.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Халмурзиев — двукратный чемпион Европы, призёр чемпионата мира среди юниоров, призёр чемпионата Европы, мастер спорта России международного класса.