Дзюдо

Хусену Халмурзиеву присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России»

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Ингушскому дзюдоисту Хусену Халмурзиеву присвоено почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России».

Министерство спорта РФ опубликовало приказ № 123 нг от 12 ноября 2020 г. «О присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» за подписью министра спорта Олега Матыцина.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Халмурзиев — двукратный чемпион Европы, призёр чемпионата мира среди юниоров, призёр чемпионата Европы, мастер спорта России международного класса.

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