Худсовет одобрил новую постановку Русского драмтеатра Ингушетии «Хаджи-Мурат»

Художественный совет, в который вошли министр культуры Темерлан Дзейтов и его заместители Рустам Таркоев и Айна Ильясова, директор ТЮЗа Муса Хадзиев, директор госфилармонии Руслан Куштов, доцент кафедры философии ИнгГУ Хава Акиева, высоко оценил работу всех, кто трудился над новой постановкой.

Спектакль «Хаджи-Мурат» создан по мотивам повести Льва Толстого, в основе которой лежат воспоминания великого русского писателя в период его службы на Кавказе.

«В своих произведениях Толстой пишет обо всем, что нам интересно и сейчас: о мире, доброте, дружбе, чести, а главное — о красоте человеческого духа», — отметил режиссер-постановщик Льянов, который является большим поклонником творчества писателя.

Несмотря на то, что повесть была написана в XIX веке, спектакль получился очень актуальным и жизненным.

«Поиски интересных философских решений свойственны нашему времени. Поэтому моя задача была поставить спектакль не для режиссуры, а для драматургии. Дело в том, что современные спектакли нарушают посыл автора, а для меня самое главное — вытащить именно «драматургизм». Здесь также присутствуют очень мощные и привлекательные характеры, которые тесно связаны с интересной драматургией», — рассказал Ахмет Льянов.

Напомним, премьера спектакля «Хаджи-Мурат» состоится сегодня, 20 февраля, в здании Театра юного зрителя. Начало — в 14:30.