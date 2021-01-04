Конкурс

Худрук сельского ДК в Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса «Краеведы России»

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Художественный руководитель Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района региона Тамара Чаниева стала победителем всероссийского конкурса «Краеведы России», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского дома народного творчества.

Ее творческая работа об ингушских башнях «Слушая тишину» отмечена дипломом в номинации «Этнография».

Конкурс «Краеведы России» прошел в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна», его организатор — Академия народной энциклопедии.

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