Худрук ингушского РДНТ представит в Дагестане доклад «Традиционная культура как фактор воспитания и развития молодежи»

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Эсет Абдурзакова представит в Дагестане доклад на тему «Традиционная культура как фактор воспитания и развития молодежи», сообщает пресс-служба учреждения.

Доклад прозвучит на конференции «Культурные традиции народов России в духовно-нравственном воспитании молодежи», которая станет главным мероприятием межрегионального этнокультурного форума «Живые традиции».

Как отмечает заместитель директора РДНТ Марем Котиева, доклад Абдурзаковой будет дополнен множеством видеослайдов, наглядно показывающих многогранную деятельность Дома народного творчества и культурно-досуговых учреждений Ингушетии.

Напомним, форум «Живые традиции» пройдет со 2 по 4 сентября в Махачкале. В его рамках будут представлены выставка самодеятельных художников «Этнотрадиции. Настоящее и будущее», мастер-классы художников, концерт фольклорных групп Дагестана.

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