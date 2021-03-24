Худрук ингушского дома народного творчества представлена на Доске почета тружеников России

От имени организаторов акции Асет Абдурзакова получила сертификат и поздравительное письмо, ее имя представлено на сайте «Лучшие труженики России».

Напомним, проект межрегиональной общественной организацией «Московская ассоциация предпринимателей — международная академия развития образования» проводится в рамках программы «Трудовая слава России».

По словам учредителей проекта, его лауреатами могут стать лица, успешно зарекомендовавшие себя в своей профессиональной деятельности, активно участвующие в общественной жизни коллективов собственных организаций.