Худрук ингушского дома народного творчества представлена на Доске почета тружеников России

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова стала лауреатом федерального интернет-портала «Доска почета тружеников России», сообщила пресс-служба учреждения.

От имени организаторов акции Асет Абдурзакова получила сертификат и поздравительное письмо, ее имя представлено на сайте «Лучшие труженики России».

Напомним, проект межрегиональной общественной организацией «Московская ассоциация предпринимателей — международная академия развития образования» проводится в рамках программы «Трудовая слава России».

По словам учредителей проекта, его лауреатами могут стать лица, успешно зарекомендовавшие себя в своей профессиональной деятельности, активно участвующие в общественной жизни коллективов собственных организаций.

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