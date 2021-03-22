Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова выдвинута на соискание премии имени Луначарского

Награда и солидное денежное вознаграждение присуждается за значительный вклад в развитие российской культуры.

«Асет Абдурзакова ведет большую просветительскую работу в культурно-досуговой сфере, пропагандирует традиционную культуру ингушского народа среди личного состава пограничной службы, организует мероприятия к знаменательным и памятным датам для курсантов Горского кадетского корпуса, проводит концерты для детей-инвалидов. Кроме того, Ася Магомедовна делится своим бесценным опытом в методических разработках, многие из которых напечатаны в сборнике научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Отчизна», — сказано в релизе.