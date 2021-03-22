Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова выдвинута на соискание премии имени Луначарского
Министерство культуры Ингушетии выдвинуло кандидатуру художественного руководителя Республиканского дома народного творчества Асет Абдурзакову на соискание премии правительства Российской Федерации в области культуры имени А. В. Луначарского, сообщила пресс-служба ингушского РДНТ.
Награда и солидное денежное вознаграждение присуждается за значительный вклад в развитие российской культуры.
«Асет Абдурзакова ведет большую просветительскую работу в культурно-досуговой сфере, пропагандирует традиционную культуру ингушского народа среди личного состава пограничной службы, организует мероприятия к знаменательным и памятным датам для курсантов Горского кадетского корпуса, проводит концерты для детей-инвалидов. Кроме того, Ася Магомедовна делится своим бесценным опытом в методических разработках, многие из которых напечатаны в сборнике научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Отчизна», — сказано в релизе.