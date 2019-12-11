Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова выдвинута на соискание премии имени Луначарского

Премия имени Анатолия Луначарского — первого наркома просвещения советской России, которая по традиции вручается на итоговом заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума, носит особый характер. Ею награждаются работники культуры, представители не творческих профессий, чей труд обычно остается в тени, но без которых невозможна работа культурных и просветительских учреждений.

Документы художественного руководителя РДНТ Асет Магомедовны Абдурзаковой были представлены в номинацию «Работник культурно-досугового учреждения».