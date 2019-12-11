Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова выдвинута на соискание премии имени Луначарского
Министерство культуры Ингушетии выдвинуло кандидатуру художественного руководителя Республиканского дома народного творчества Асет Абдурзаковой на соискание премии имени Луначарского, сообщает пресс-служба учреждения.
Премия имени Анатолия Луначарского — первого наркома просвещения советской России, которая по традиции вручается на итоговом заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума, носит особый характер. Ею награждаются работники культуры, представители не творческих профессий, чей труд обычно остается в тени, но без которых невозможна работа культурных и просветительских учреждений.
Документы художественного руководителя РДНТ Асет Магомедовны Абдурзаковой были представлены в номинацию «Работник культурно-досугового учреждения».