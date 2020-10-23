Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского конкурса «Старт инноваций»

Творческий проект Асет Абдурзаковой «Музыкально-поэтическая композиция по поэме Р. Рождественского «Реквием — памяти павших» стал лучшим в своей номинации.

Также худрук РДНТ награждена дипломами лауреата третьей степени за методические разработки в рамках Дня Героев Отечества «Жизнь героя не знает предела. Средь живых он остался живой (И. Абашидзе)», «Герои, как и подвиги, бессмертны» к 100-летию со дня рождения А. Цароева и методическую разработку музыкально-поэтического вечера «Солдатские письма».

Организаторы конкурса — Академия народной энциклопедии и Общероссийский инновационный проект «Моя Россия».