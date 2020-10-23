Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского конкурса «Старт инноваций»
Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова стала лауреатом первой степени всероссийского конкурса «Старт инноваций», сообщила пресс-служба учреждения.
Творческий проект Асет Абдурзаковой «Музыкально-поэтическая композиция по поэме Р. Рождественского «Реквием — памяти павших» стал лучшим в своей номинации.
Также худрук РДНТ награждена дипломами лауреата третьей степени за методические разработки в рамках Дня Героев Отечества «Жизнь героя не знает предела. Средь живых он остался живой (И. Абашидзе)», «Герои, как и подвиги, бессмертны» к 100-летию со дня рождения А. Цароева и методическую разработку музыкально-поэтического вечера «Солдатские письма».
Организаторы конкурса — Академия народной энциклопедии и Общероссийский инновационный проект «Моя Россия».