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Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского конкурса «Старт инноваций»

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова стала лауреатом первой степени всероссийского конкурса «Старт инноваций», сообщила пресс-служба учреждения.

Творческий проект Асет Абдурзаковой «Музыкально-поэтическая композиция по поэме Р. Рождественского «Реквием — памяти павших» стал лучшим в своей номинации.

Также худрук РДНТ награждена дипломами лауреата третьей степени за методические разработки в рамках Дня Героев Отечества «Жизнь героя не знает предела. Средь живых он остался живой (И. Абашидзе)», «Герои, как и подвиги, бессмертны» к 100-летию со дня рождения А. Цароева и методическую разработку музыкально-поэтического вечера «Солдатские письма».

Организаторы конкурса — Академия народной энциклопедии и Общероссийский инновационный проект «Моя Россия».

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