Худрук Дома народного творчества Ингушетии отмечена за работу в проекте «Год памяти и славы»

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Эсет Абдурзакова отмечена благодарственным письмом за работу в проекте «Год памяти и славы», сообщила пресс-служба учреждения.

Руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова выразила благодарность Абдурзаковой за значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке и реализации проектов Года памяти и славы в Российской Федерации.

Напомним, в 2020 году наша страна отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках славного юбилея Великой Победы в России был реализован крупномасштабный проект «Год памяти и славы».

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