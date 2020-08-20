Художников и авторов из Ингушетии приглашают к участию в конкурсе иллюстрированной детской книги

Цель конкурса — начать процесс создания красивых и интересных книг для детей, а также открыть талантливых художников и авторов детских книг, дать им возможность стать известными как на польском, так и на международном книжном рынке.

Принимаются проекты иллюстрированных детских книг на польском или на английском языке. Представленные работы должны включать сценарий или раскадровку всей книги, а также 3 готовых двойных разворота и обложку.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и отправить работу онлайн.

Главный приз конкурса — премия в размере 2500 евро. Лучшие работы будут опубликованы издательством Dwie Siostry.