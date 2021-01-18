Конкурс

Художественный руководитель КДЦ Малгобекского района Тамара Ториева стала победителем конкурса «Краеведы России»

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Художественный руководитель Культурно-досугового центра Малгобекского района и хореограф Тамара Ториева стала победителем конкурса «Краеведы России», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Конкурс проходил в Москве в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна», его организатор — Академия народной энциклопедии.

Тамара Ториева представила творческую работу «История ингушского танца» в номинации «Искусствознание».

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