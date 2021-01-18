Художественный руководитель КДЦ Малгобекского района Тамара Ториева стала победителем конкурса «Краеведы России»
Художественный руководитель Культурно-досугового центра Малгобекского района и хореограф Тамара Ториева стала победителем конкурса «Краеведы России», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Конкурс проходил в Москве в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна», его организатор — Академия народной энциклопедии.
Тамара Ториева представила творческую работу «История ингушского танца» в номинации «Искусствознание».