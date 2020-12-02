Конкурс

Хореографический ансамбль «Таргим» примет участие в фестивале-конкурсе традиционной культуры «Истоки»

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Детский хореографический ансамбль «Таргим» из Карабулака примет участие в фестивале-конкурсе традиционной культуры «Истоки», который состоится 4-5 декабря в городе Калуге в онлайн-формате, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Хореографические ансамбли из различных субъектов Российской Федерации представляют конкурсную программу из двух разножанровых номеров, тематика и сюжет которых основаны на хореографическом материале региона. Ансамбль «Таргим» представил два танца: «Вайнахский танец» и танец «Рассвет Магаса».

«Несмотря на то, что участие в культурных форумах проходит виртуально, мы думаем, что цели фестиваля: сохранение и развитие национальных культурных традиций и укрепление творческих и дружеских контактов между любительскими коллективами РФ — будут достигнуты», — считает директор карабулакского ДК Камбулат Аушев.

Хореографические постановки ансамбля «Таргим» весьма интересны и зажигательны. Думаем, что и жюри фестиваля-конкурса «Истоки» тоже в полной мере оценит исполнительский талант ингушского коллектива.

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