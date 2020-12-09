Фестиваль

Хореографические ансамбли из Ингушетии достойно представили республику на фестивале «Истоки»

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Подведены итоги Межрегионального фестиваля-конкурса традиционной культуры «Истоки» 2020 года, в котором, в числе 97-ми фольклорно-этнографических коллективов и исполнителей, приняли участие детские хореографические ансамбли из Ингушетии, сообщили газете «Ингушетия» организаторы конкурса.

Мероприятие проходило в Калуге, его организаторами являются Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский дом народного творчества имени Поленова, Министерство культуры Калужской области и Дом народного творчества и кино «Центральный».

Как рассказали организаторы мероприятия, фестиваль-конкурс собрал энциклопедию национальных культурных традиций народов из 28 регионов и 6 республик России.

«Фольклорно-этнографический материал регионов-участников — это кладезь неповторимого колорита народных традиций: аутентичных обрядовых элементов, песен и танцев народов, населяющих нашу великую страну. Мы выражаем большую благодарность всем участникам за неподдельную любовь к родной культуре и слову народа, за ярчайшие номера и трепетное отношение к сохранению национального достояния России», — рассказала председатель жюри, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Наталья Гилярова.

По результатам голосования членов жюри детский хореографический ансамбль «Огушт», под руководством Саида Катиева, награжден дипломом первой степени. А хореографический ансамбль «Таргим», руководитель — Камбулат Аушев, награжден дипломом второй степени.

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