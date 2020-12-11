Хореографическая студия танца «Selasat» продвигает ингушскую культуру в Москве

Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте РФ Муслим Оздоев провёл встречу с руководителем студии Лейлой Маскуровой и администратором Миланой Аушевой. Студия «Selasat» была открыта полтора года назад, и на сегодняшний день в ней существуют группы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.

«Танец — это не просто возможность выразить себя, танец — это отражение своей культуры, ее традиций. Изучая собственные танцы, мы сохраняем наше наследие и можем привнести в него что-то новое», — подчеркнула Лейла Маскурова.

Студия «Selasat» видит своей целью приобщение большего количества ингушей к традиционным танцам. На встрече Муслим Оздоев, сообщила его пресс-служба, отметил важность культурного развития молодёжи, прививания правильных ценностей с самого детства, на что и направлены подобные проекты. Постпред поблагодарил девушек за их труд, после чего участники встречи договорились о дальнейшем проведении совместных мероприятий.